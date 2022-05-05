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TRANSFER HABERLERİ - Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hedefi Cristian Pavon

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Kadrosunu bu yönde kuvvetlendirmek isteyen Sarı-Lacivertli ekip Cristian Pavon'u gündemine aldı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hedefi Cristian Pavon

Fenerbahçe'de Cristian Pavon yeniden gündemde... Boca Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek kanat&forvet için Arjantin basınından yeni bir son dakika iddiası geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hedefi Cristian Pavon

Gelecek sezon Boca'da olmayacağının kesinleştiği belirtilen 26 yaşındaki Pavon için Atletico Mineiro ile Fenerbahçe arasındaki savaştan sarı-acivertlilerin galip çıktığı aktarıldı. Pavon'un Atletico Mineiro'yu reddettiği ifade edildi. Pavon'un adı bir dönem dünya devleri Bayern Münih ve Barcelona ile anılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hedefi Cristian Pavon

HÜCUMDA JOKER

Spor mahkemesinden aralık ayında aldığı ceza nedeniyle 2022 yılında henüz forma giyemeyen Cristian Pavon kariyerinde 218 maçta 54 gol+50 asist üretti. Arjantin Milli Takımı'nda 11 kez yer alan tecrübeli futbolcu, kanatların yanı sıra santrfor ve orta sahada da görev yapabiliyor...

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