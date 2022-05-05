TRANSFER HABERLERİ - Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hedefi Cristian Pavon

Fenerbahçe'de Cristian Pavon yeniden gündemde... Boca Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek kanat&forvet için Arjantin basınından yeni bir son dakika iddiası geldi.

Gelecek sezon Boca'da olmayacağının kesinleştiği belirtilen 26 yaşındaki Pavon için Atletico Mineiro ile Fenerbahçe arasındaki savaştan sarı-acivertlilerin galip çıktığı aktarıldı. Pavon'un Atletico Mineiro'yu reddettiği ifade edildi. Pavon'un adı bir dönem dünya devleri Bayern Münih ve Barcelona ile anılmıştı.