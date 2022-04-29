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Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile beraber büyük bir ivme yakalarken, sezonun 'bitti' denildiği yerde yeniden başladı ve Şampiyonlar Ligi potasına girdi. Sezon başında Mesut, Gustavo, Sosa gibi dünya yıldızlarını elinde bulundurmasına karşın başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, '2. Lig futbolcularını' sahaya sürerek başarıyı yakaladı. İşte o ilginç detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 10:04
Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

Fenerbahçe'yi bu sezon dünya yıldızları değil, çubuklu altında yıldızlaşan oyuncular taşıyor.

Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

Dünya yıldızı Mesut Özil ile Premier Lig apoletli Ozan Tufan'ın kadro dışı olduğu, Brezilya, Bayern Münih, Marsilya formaları giymiş Gustavo ile Arjantin, Bayern, Napoli, Atletico ve Milan'da top koşturmuş Sosa'nın kayıplara karıştığı ortamda 'amatör ruh' ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

Can çekişen Ankaragücü'nden alınan Altay kalesinde devleşirken, mevkii dışında oynayan Ferdi ile Osayi alkışları topluyor.

Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

SAVAŞANLARIN ZAFERİ
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, Ferdi Hollanda 2. Ligi'nden, Osayi de Championship'ten transfer edilmişti. Savunmanın göbeğinde ve sol bekte önemli işler yapan Attila Szalai, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden geldi, Kongo'nun kaptanı Tisserand'ın önüne geçti.

Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

Portekiz 2. Ligi'nden Miguel Crespo ile Bundesliga 2'den Serdar Dursun taraftarın gönlüne taht kurdu.

Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

ABD'den gelip sarı lacivertli takımdaki performansıyla Uruguay Millî Takımı'na seçilen Rossi'yi de unutmak olmaz. Yani formayı isimler değil hak edenler kaptı.

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