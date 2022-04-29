Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

Fenerbahçe'yi bu sezon dünya yıldızları değil, çubuklu altında yıldızlaşan oyuncular taşıyor.
Fenerbahçe'yi bu sezon dünya yıldızları değil, çubuklu altında yıldızlaşan oyuncular taşıyor.
Dünya yıldızı Mesut Özil ile Premier Lig apoletli Ozan Tufan'ın kadro dışı olduğu, Brezilya, Bayern Münih, Marsilya formaları giymiş Gustavo ile Arjantin, Bayern, Napoli, Atletico ve Milan'da top koşturmuş Sosa'nın kayıplara karıştığı ortamda 'amatör ruh' ortaya çıktı.
Can çekişen Ankaragücü'nden alınan Altay kalesinde devleşirken, mevkii dışında oynayan Ferdi ile Osayi alkışları topluyor.
SAVAŞANLARIN ZAFERİ
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, Ferdi Hollanda 2. Ligi'nden, Osayi de Championship'ten transfer edilmişti. Savunmanın göbeğinde ve sol bekte önemli işler yapan Attila Szalai, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden geldi, Kongo'nun kaptanı Tisserand'ın önüne geçti.
Portekiz 2. Ligi'nden Miguel Crespo ile Bundesliga 2'den Serdar Dursun taraftarın gönlüne taht kurdu.
ABD'den gelip sarı lacivertli takımdaki performansıyla Uruguay Millî Takımı'na seçilen Rossi'yi de unutmak olmaz. Yani formayı isimler değil hak edenler kaptı.