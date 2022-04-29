Fenerbahçe'de ilginç istatistik! Mesut ve Sosa yerine 2. Lig yıldızları...

Fenerbahçe 'yi bu sezon dünya yıldızları değil, çubuklu altında yıldızlaşan oyuncular taşıyor.

Dünya yıldızı Mesut Özil ile Premier Lig apoletli Ozan Tufan'ın kadro dışı olduğu, Brezilya, Bayern Münih, Marsilya formaları giymiş Gustavo ile Arjantin, Bayern, Napoli, Atletico ve Milan'da top koşturmuş Sosa'nın kayıplara karıştığı ortamda 'amatör ruh' ortaya çıktı.