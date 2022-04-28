Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Fenerbahçe 'de teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç , geçtiğimiz günlerde Portekiz 'e giderek Jorge Jesus ile görüşmelerde bulunmuştu.

Jesus ile yapılan görüşmeler sonrası fotoğraflar basına yansımıştı. Bu görüntülerin ardından Portekizli hoca, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum." ifadelerini kullanmıştı.