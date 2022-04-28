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Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren ve gündemine birçok yıldız ismi alan Fenerbahçe'de rota bir anda Jorge Jesus'un üzerine dönmüştü. Deneyimli teknik direktör ile görüşmeler sürerken sarı-lacivertli ekiple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'de çıkan iddialara göre Kanarya, Jesus'un yanı sıra Vitoria Guimaraes teknik direktörü Pepa'yla da ilgileniyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:43
Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile görüşmelerde bulunmuştu.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Jesus ile yapılan görüşmeler sonrası fotoğraflar basına yansımıştı. Bu görüntülerin ardından Portekizli hoca, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Bu gelişmelerin ardından Portekiz basını Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre, sarı lacivertliler Jesus'un yanı sıra Vitoria Guimaraes'i çalıştıran Pepa'yı gündemine aldı.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Pepa'nın bir alternatif olarak Kanarya'nın hedefinde bulunduğu kaydedildi.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Portekiz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe'nin listesinde bir Portekizli daha olduğu ve 41 yaşındaki Pepa'yla temaslara başlandığı ifade edildi.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Bu sezon takımı Vitoria ile 37 maça çıkan Pepa, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Pepa'nın Portekiz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Pepa, futbol kariyerinde Benfica, Lierse, Olhanense, Paços Ferreira ve Varzim gibi takımlarda top koşturdu. Genç antrenör hocalık pozisyonunda ise Sanjoanense, Feirense, Moreirense ve Tondela gibi takımlarda görev aldı.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Pepa ayrıca Vitoria Guimaraes'te forma giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakmıştı.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

Teknik direktör Pepa, 4-0 kazandıkları Paços Fereira galibiyetinin ardından, "Quaresma takımdan uzaktı, yedek kulübesi için bir çözüm değildi. Bu bir tercih." demişti.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

38 yaşındaki yıldız futbolcu ise kararın ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. Quaresma, "Bazılarını memnun etmek için kişiliğimi değiştirmeyeceğim. Haksızca, 'kötü adam' ilan edilsem de her zaman çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşlar oyun daha bitmedi." şeklinde konuşmuştu.

Herkes Jorge Jesus'u beklerken Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!

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