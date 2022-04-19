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Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçında Attila Szalai şoku! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, bugün Ukrayna ekibiyle özel maça çıktı. Sarı-lacivertlilerde omzundan sakatlanan Attila Szalai sedyeyle kenara geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 18:32 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 18:45
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçında Attila Szalai şoku! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, bugün Ukrayna ekibiyle özel maça çıktı.

SZALAI SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Attila Szalai, Shakhtar Donetsk ile oynanan özel maçta sakatlık geçirdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 67. dakikada omzundan sakatlanarak sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.

Szalai yerine ise Fenerbahçe'de oyuna Çağtay Kurukalıp girdi.


NOT: Görüntüler TV8'den alınmıştır.

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