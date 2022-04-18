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Robin van Persie Cristiano Ronaldo'un hocası oluyor! Manchester United'da flaş gelişme

Manchester United'ın yeni teknik direktörü olması beklen Erik ten Hag, adım adım imzaya yaklaşırken, teknik ekibini kurmaya başladı. Avrupa basınında yer alan bilgilere göre Erik ten Hag, yeni takımına Mitchell van der Gaag'ı götürecek. Bununla beraber Robin van Persie'ye de yardımcı antrenörlük için teklif sundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:09
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Robin van Persie Cristiano Ronaldo'un hocası oluyor! Manchester United'da flaş gelişme

Manchester United ile sözleşme imzalama konusunda son aşamaya gelen Erik ten Hag, yavaş yavaş yardımcı antrenörlerini seçmeye başladı.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Erik Ten Hag, ilk olarak yanında Mitchell van der Gaag'ı aldı. Bununla beraber kadrosuna bir Hollandalı daha alacak.

VAN PERSIE DE GELİYOR
Bununla beraber Erik te Hag'ın, yardımcı hocalık için Robin van Persie'nin de kapısını çaldığı ifade edildi.

Robin van Persie, bu teklifi kabul ederse Crisitiano Ronaldo'nun hocaları arasında yer alacak.

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