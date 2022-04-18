Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Son dakika spor haberi: Sezonu İsmail Kartal ile tamamlama kararı alan Fenerbahçe'de gelecek sezonki teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin vereceği karar merak edilirken, eski hoca Ersun Yanal'dan flaş bir açıklama geldi. Kanarya'nın son yaşadığı şampiyonlukta takımın başında olan Yanal, Fenerbahçe'ye yeniden dönme konusunda yeşil ışık yaktı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:55
Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Teknik direktör İsmail Kartal ile bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başında hangi hocanın yer alacağı merak ediliyor.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Kanarya'nın en son yaşadığı şampiyonlukta takımın başında olan teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarların unutamadığı isimler arasında yer alıyor.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Şu an kulüpsüz durumda bulunan deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

İşte o açıklamalar...

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Tivibuspor'a konuşan Ersun Yanal, "Fenerbahçe dünyanın sayılı sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Çok etkin ve dinamik bir yapısı var. Bunu futbolun dışında da çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Futbolun Fenerbahçe'de yarattığı etki zevk ve keyiftir.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Rakiplerine kurdukları üstünlüğü parçalı olarak değerlendirirler ve sahada üstünlük kurmak isterler. Sonuç onlar için önemlidir ama coşku ve futbol daha önemlidir.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

"O CAMİAYI HİSSETMEK BURADAN BAŞLIYOR"
Rakibinize bir çok anlamda üstünlük kurabilirsiniz. Bu bana çok uyuyor. Bir camiada olmak ve o camiayı hissetmek buradan başlıyor. Ben o sahadayken Fenerbahçe'nin bende yarattığı etkiyi ben de onlarda yarattığımı düşünüyorum.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

"2013-14 SEZONUNDA HERKESİN EMEĞİ VAR"
Haksızlık yapmayalım. Herkesin bir emeği var. Benden sonra da Fenerbahçe şampiyon olmadı. O zaman elbette Aykut hocanın emeği vardır ama o dönem ben çalıştım. Ben o takımın içindeydim ve beraber çalıştığımız takımla başarılı olduk.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

"BİR DAHA FENERBAHÇE NEDEN OLMASIN?"
Ben profesyonel bir teknik adamım. Bugün Fenerbahçe'de olmak ve çalışmak her teknik direktör için bir hayaldir. Bu onurlu bir görevdir. Bir daha Fenerbahçe neden olmasın? Bunun yolu her zaman açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe'ye tamam demişimdir.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

"FENERBAHÇE'NİN NE OLDUĞU ÖNEMLİ"
Ben söze değil uygulamaya bakarım. Bana ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Kimin olduğu değil Fenerbahçe'nin ne olduğu önemli. İşler çok kötü gidiyordu. Sıramalada 17. sıradaydı. Ben kaldığım dönem boyunca herhangi bir problem yaşamadım.

Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

"ALTAY İÇİN SÜREKLİ BİLGİ ALIYORDUM"
Altay Bayındır için Ankaragücü'nden tanıdıklarımla sürekli bilgi alıyordum. Orada takım kaptanıydı. Onun ilgili aldığım en önemli bilgi lider vasıflı olmasıydı. Altay'da modern futbolda olması gereken özellikler vardı. Şöyle bir özelliği vardır. Bursa'da altyapılarda oynarken 15-16 yaşına kadar stoper oynamıştır. Oyun kurma özelliği buradan geliyor.

DİĞER
Karim Benzema 90+2'de galibiyeti getirdi! Real Madrid'den 45 dakika müthiş geri dönüş
Cinsel istismar iddiasından evi terk ettiler! Öfkeli komşular eşyaları ateşe verdi
Beşiktaş'ın Sörloth transferini canlı yayında açıkladı! Yapılan teklif...
MHK'nın yeni başkanı açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Elneny için karar! F.Bahçe ve G.Saray...
Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor!
Kurt Cobain'in gitarı açık arttırmayla satılacak
2022 TUS tercihleri ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve görüşmeler başladı! G.Saray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a Ve görüşmeler başladı! G.Saray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a 17:03
Mourinho Maradona'yı andı! İşte o görüntüler Mourinho Maradona'yı andı! İşte o görüntüler 17:00
Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye! Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye! 16:57
Beşiktaş'ın Sörloth transferini canlı yayında açıkladı! Yapılan teklif... Beşiktaş'ın Sörloth transferini canlı yayında açıkladı! Yapılan teklif... 16:56
MHK'nın yeni başkanı açıklandı! MHK'nın yeni başkanı açıklandı! 16:06
Flaş F.Bahçe sözleri! Geri mi dönüyor? Flaş F.Bahçe sözleri! Geri mi dönüyor? 15:55
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a açık kapı! İşte o sözler Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a açık kapı! İşte o sözler 15:33
Elneny için karar! F.Bahçe ve G.Saray... Elneny için karar! F.Bahçe ve G.Saray... 15:20
Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi 15:14
Galatasaray - Y. Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Y. Malatyaspor maçı ne zaman? 14:53
Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor! Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor! 14:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 14:06