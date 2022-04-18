Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

"2013-14 SEZONUNDA HERKESİN EMEĞİ VAR"

Haksızlık yapmayalım. Herkesin bir emeği var. Benden sonra da Fenerbahçe şampiyon olmadı. O zaman elbette Aykut hocanın emeği vardır ama o dönem ben çalıştım. Ben o takımın içindeydim ve beraber çalıştığımız takımla başarılı olduk.

"BİR DAHA FENERBAHÇE NEDEN OLMASIN?"

Ben profesyonel bir teknik adamım. Bugün Fenerbahçe'de olmak ve çalışmak her teknik direktör için bir hayaldir. Bu onurlu bir görevdir. Bir daha Fenerbahçe neden olmasın? Bunun yolu her zaman açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe'ye tamam demişimdir.