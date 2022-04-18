Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

Teknik direktör İsmail Kartal ile bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başında hangi hocanın yer alacağı merak ediliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başında hangi hocanın yer alacağı merak ediliyor.
Kanarya'nın en son yaşadığı şampiyonlukta takımın başında olan teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarların unutamadığı isimler arasında yer alıyor.
Şu an kulüpsüz durumda bulunan deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.
İşte o açıklamalar...
Tivibuspor'a konuşan Ersun Yanal, "Fenerbahçe dünyanın sayılı sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Çok etkin ve dinamik bir yapısı var. Bunu futbolun dışında da çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Futbolun Fenerbahçe'de yarattığı etki zevk ve keyiftir.
Rakiplerine kurdukları üstünlüğü parçalı olarak değerlendirirler ve sahada üstünlük kurmak isterler. Sonuç onlar için önemlidir ama coşku ve futbol daha önemlidir.
"O CAMİAYI HİSSETMEK BURADAN BAŞLIYOR"
Rakibinize bir çok anlamda üstünlük kurabilirsiniz. Bu bana çok uyuyor. Bir camiada olmak ve o camiayı hissetmek buradan başlıyor. Ben o sahadayken Fenerbahçe'nin bende yarattığı etkiyi ben de onlarda yarattığımı düşünüyorum.
"2013-14 SEZONUNDA HERKESİN EMEĞİ VAR"
Haksızlık yapmayalım. Herkesin bir emeği var. Benden sonra da Fenerbahçe şampiyon olmadı. O zaman elbette Aykut hocanın emeği vardır ama o dönem ben çalıştım. Ben o takımın içindeydim ve beraber çalıştığımız takımla başarılı olduk.
"BİR DAHA FENERBAHÇE NEDEN OLMASIN?"
Ben profesyonel bir teknik adamım. Bugün Fenerbahçe'de olmak ve çalışmak her teknik direktör için bir hayaldir. Bu onurlu bir görevdir. Bir daha Fenerbahçe neden olmasın? Bunun yolu her zaman açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe'ye tamam demişimdir.
"FENERBAHÇE'NİN NE OLDUĞU ÖNEMLİ"
Ben söze değil uygulamaya bakarım. Bana ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Kimin olduğu değil Fenerbahçe'nin ne olduğu önemli. İşler çok kötü gidiyordu. Sıramalada 17. sıradaydı. Ben kaldığım dönem boyunca herhangi bir problem yaşamadım.
"ALTAY İÇİN SÜREKLİ BİLGİ ALIYORDUM"
Altay Bayındır için Ankaragücü'nden tanıdıklarımla sürekli bilgi alıyordum. Orada takım kaptanıydı. Onun ilgili aldığım en önemli bilgi lider vasıflı olmasıydı. Altay'da modern futbolda olması gereken özellikler vardı. Şöyle bir özelliği vardır. Bursa'da altyapılarda oynarken 15-16 yaşına kadar stoper oynamıştır. Oyun kurma özelliği buradan geliyor.