Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Geri mi dönüyor?

"BİR DAHA FENERBAHÇE NEDEN OLMASIN?"

Ben profesyonel bir teknik adamım. Bugün Fenerbahçe'de olmak ve çalışmak her teknik direktör için bir hayaldir. Bu onurlu bir görevdir. Bir daha Fenerbahçe neden olmasın? Bunun yolu her zaman açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe'ye tamam demişimdir.