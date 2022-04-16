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FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe - Göztepe maçı merakla bekleniyor. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerabahçe ile Göztepe kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Fenerbahçe zirve takibini sürdürebilmek için, Göztepe ise ligde kalabilmek için mücadele verecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:00
FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

👉 Fenerbahçe - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Üst sıralarda ve düşme hattında çekişme sürerken, haftanın en önemli müsabakalarından biri olan Fenerbahçe - Göztepe maçı merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

👉 TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

👉 FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

👉 GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

👉 KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEK!

Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun

GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo

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