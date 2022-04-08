Atilla Karaoğlan’ın 2. derbisi

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. 4. hakem ise Onur Özütoprak olacak... Kariyerinde ikinci kez bir derbide görev alacak Karaoğlan daha önce bu sezon oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalmış, sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı... Bu sezon Süper Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 21 müsabakada görev alan Karaoğlan yönettiği 21 maçta 98 sarı kart, 2 kez kırmızı kart gösterdi... Son olarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada görev alan Atilla Karaoğlan ile Kanarya 8 maçta 6 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi aldı. Galatasaray ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



KARTLAR UÇUŞUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara, sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Rekabetteki son 56 karşılaşmada Fenerbahçeli futbolculara 22, Galatasaraylı oyunculara da 21 kez kırmızı kart gösterildi. Bu süreçteki derbilerde hakemler iki takıma toplam 43 kırmızı ve 333 sarı kart gösterdi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı derbide Tisserand kırmızı kart görürken, toplamda 9 da sarı kart çıktı.