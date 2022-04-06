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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Marcelo için yeniden harekete geçti! Gelecek hafta...

Spor haberi... Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldız için girişimlerini hızlandırmış durumda. Sol bek için yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Marcelo'yu listesine aldı. Kanarya, Brezilyalı yıldızın menajeriyle gelecek hafta bir araya gelecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Marcelo için yeniden harekete geçti! Gelecek hafta...

Real Madrid'den 2007 yılında sol bek olarak Roberto Carlos'u transfer eden Fenerbahçe yine Real Madrid'in bir başka yıldızı Marcelo'ya göz dikti...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Marcelo için yeniden harekete geçti! Gelecek hafta...

Sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızla geçtiğimiz günlerde temasa geçen Sarı-Lacivertliler İspanya'ya bir çıkarma yapacak. Başkan Ali Koç'un yönetici Selahattin Baki ile birlikte İspanya'ya giderek Marcelo ve menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Marcelo için yeniden harekete geçti! Gelecek hafta...

Takvim'in haberine göre; Real Madrid'te süre bulamayan ve mukavelesi bitecek olan Marcelo'nun da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İspanyol medyası da F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı çok istediğini yazdı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Marcelo için yeniden harekete geçti! Gelecek hafta...

Bir yandan teknik adam için çalışma yapan bir yandan da fırsat transferleri için kolları sıvayan Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasını erken bitirmek istiyor. Görüşülen ve anlaşılan oyuncular için yeni gelecek teknik adama bir rapor vermeyi planlayan yönetim bu kez bir hata yapmak istemiyor. Bu nedenle Marcelo ile anlaşma sağlansa dahi resmi imzalar teknik direktörün vereceği onaya göre resmiyet kazanacak.

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