FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Marcelo için yeniden harekete geçti! Gelecek hafta...

Real Madrid'den 2007 yılında sol bek olarak Roberto Carlos'u transfer eden Fenerbahçe yine Real Madrid'in bir başka yıldızı Marcelo'ya göz dikti...
Sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızla geçtiğimiz günlerde temasa geçen Sarı-Lacivertliler İspanya'ya bir çıkarma yapacak. Başkan Ali Koç'un yönetici Selahattin Baki ile birlikte İspanya'ya giderek Marcelo ve menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Real Madrid'te süre bulamayan ve mukavelesi bitecek olan Marcelo'nun da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İspanyol medyası da F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı çok istediğini yazdı...