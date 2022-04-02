Joachim Löw ilk kez doğrulandı! Fenerbahçe...

Ali Koç, Joachim Löw ile ilgili sessizliğini ilk kez bozdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nde geçtiğimiz gün öğrencilerle bir araya gelen Koç, bir taraftarın "Löw ile görüşüldüğü iddiası doğru mu?" sorusu üzerine, "Doğru" diyerek başıyla onaylama işareti yaptı. Soru soran taraftar mikrofondan "Doğruymuş" deyince, salonda alkış koptu. Koç daha önce 3 hoca ile görüştüklerini söylemiş ancak isim zikretmemişti. Löw ile prensipte anlaşıldığı belirtilirken; alternatiflerin ise Kovac, Jesus, Bilic, Benitez, Santo, Farke ve Schmidt olduğu konuşuluyor.