İsmail Kartal'dan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artıran sarı-lacivertlilerde tek hedef yine 3 puan.



Kanarya, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini üçe çıkaracak ve maç fazlasıyla İttifak Holding Konyaspor'u geçerek ikinci sıraya yükselecek.



KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur Bulut, Uğur, Hosseini, Carole, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Cardoso, Thiam, Gavranovic



Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pelkas (Mert), Serdar Dursun



SAKATLAR DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekipte iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu göreve hazır. Takımla çalışmalara yeni başlayan Attila Szalai de kadroya dahil edildi. Macar savunmacının yedek soyunması bekleniyor. Son kararı teknik heyet verecek... İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti. Ev sahibi Yukatel Kayserispor da puan ya da puanlar alarak 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor.



ARDA GÜLER YİNE YEDEK GÜÇ!

Arda Güler yine kulübede 'takviye kuvvet' olarak bekleyecek. Alanya deplasmanında son çeyrekte girip 1 gol+1 asistle galibiyetin mimarı olan genç yıldızı, İsmail Kartal'ın bugün de 2. yarıda oyuna dahil etmesi bekleniyor. 17 yaşındaki Arda, milli arada U17 Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.