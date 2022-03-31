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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Olympiakos forması giyen Senegal'li Pape Abou Cisse ile ilgileniyor. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçe, Pape Abou Cisse transferine ilişkin ciddi adımlar atıyor. Bununla beraber Olympiakos'un, Pape Abou Cisse için istediği transfer miktarı belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 13:35
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

OLYMPIAKOS'UN TALEBİ BELLİ OLDU
Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin 8 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı ve bu hususta Yunan temsilcisiyle görüşmelerde bulundu ifade ediliyordu.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Olympiakos, Pape Abou Cisse için transfer rakamını belirledi. Buna göre kırmızı beyazlılar, yıldız savunmacı için 12-15 milyon euro arası bonservis belirledi ve bu rakamın altına gelecek tekliflere kapılarını kapattı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

Pape Abou Cisse, bu sezon toplamda 35 müsabakada yer almış, 6 gol 1 asistle oynamıştı.

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