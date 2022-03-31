Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı.
Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı.
Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı.
OLYMPIAKOS'UN TALEBİ BELLİ OLDU
Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin 8 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı ve bu hususta Yunan temsilcisiyle görüşmelerde bulundu ifade ediliyordu.
Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Olympiakos, Pape Abou Cisse için transfer rakamını belirledi. Buna göre kırmızı beyazlılar, yıldız savunmacı için 12-15 milyon euro arası bonservis belirledi ve bu rakamın altına gelecek tekliflere kapılarını kapattı.
Pape Abou Cisse, bu sezon toplamda 35 müsabakada yer almış, 6 gol 1 asistle oynamıştı.