Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pape Cisse için istenen rakam...

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Olympiakos, Pape Abou Cisse için transfer rakamını belirledi. Buna göre kırmızı beyazlılar, yıldız savunmacı için 12-15 milyon euro arası bonservis belirledi ve bu rakamın altına gelecek tekliflere kapılarını kapattı.