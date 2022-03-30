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Mancini'de flaş gelişme! Fenerbahçe'den...

Fenerbahçe'nin temasa geçtiği İtalyan teknik adam Roberto Mancini'de önemli gelişmeler yaşandı. Daha örnce İtalya Milli Takımı'nın bırakacağı açıklanan Mancini'nin devam etme ihtimalinin bulunduğu, Sarı-Lacivertli kulübü gelişmelerden haberdar edeceği ifade edildi. Mancini Fenerbahçe'ye cevabını 10 gün sonra verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
Mancini'de flaş gelişme! Fenerbahçe'den...

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Yeni sezona iddialı bir kadro yanında Avrupa çapında tanınmış bir teknik adamla girmeyi planlayan Fenerbahçe, Joachim Löw ve Jorge Jesus'un ardından İtalya Milli Takımı'nı bırakacağı iddia edilen Roberto Mancini'nin manajeri ile de temasa geçmişti.

Mancini'de flaş gelişme! Fenerbahçe'den...

Ancak gelen son bilgilere Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile devam etme ihtimalinin olduğu yönünde. Fenerbahçe'den görüşme için süre isteyen İtalyan teknik adam, ülkesinin milli takımı ile devam edip etmeyeceğine 10 gün içinde karar verecek.

Mancini'de flaş gelişme! Fenerbahçe'den...

Mancini ayrılmaya karar verirse Fenerbahçe ile masaya oturacak. Gelen bilgilere göre Mancini'yi takımın başında görmek isteyen birçok Avrupa kulübünün olduğu, bu bakımdan görüşmelerin zorlu geçeceği ifade ediliyor.

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