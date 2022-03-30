Mancini'de flaş gelişme! Fenerbahçe'den...

Yeni sezona iddialı bir kadro yanında Avrupa çapında tanınmış bir teknik adamla girmeyi planlayan Fenerbahçe, Joachim Löw ve Jorge Jesus'un ardından İtalya Milli Takımı'nı bırakacağı iddia edilen Roberto Mancini'nin manajeri ile de temasa geçmişti.

Ancak gelen son bilgilere Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile devam etme ihtimalinin olduğu yönünde. Fenerbahçe'den görüşme için süre isteyen İtalyan teknik adam, ülkesinin milli takımı ile devam edip etmeyeceğine 10 gün içinde karar verecek.