Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Ertuğrul Taşkıran 2005 yılında Kartalspor altyapısından sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. İlk olarak Fenerbahçe U21 ile maça çıkan Taşkıran 2011 yılında Samsunspor, 2012 yılında Kayserispor, 2014 yılında Sivasspor'a kiralandı.

Tecrübeli kaleci 2017 yılında 400 bin Euro bonservis bedeliyle TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu.

Boluspor'da sadece 6 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki kaleci 2018 yılında Konyaspor'a, 2020 yılında ise yeşil-beyazlı takımdan Kasımpaşa kulübüne bedelsiz olarak transfer oldu.