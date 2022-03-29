Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Altınordu'dan kadrosuna kattığı Berke Özer bu sezon forma şansı bulduğu maçlarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Altay Bayındır'a alternatif olması beklenen genç file bekçisi, yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 6 genç futbolcuya imza töreni düzenleyen yönetimin, Berke ile yeni sözleşme imzalamaması soru işaretlerini artırdı. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, gelecek sezon 21 yaşındaki eldiven ile yolların ayrılacağını ifade etti. Berke Özer'in yerine transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 12:00
Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Gelecek sezon kaleci Berke Özer ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Uygulanacak olan yerli kuralına göre transfer hedeflerini belirleyen sarı-lacivertliler, rotasyona katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Yeni Asır'ın haberine göre; Altay Bayındır'ın arkasına kaliteli bir yerli takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Kasımpaşa'da forma giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a yöneldi.

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Ertuğrul Taşkıran 2005 yılında Kartalspor altyapısından sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. İlk olarak Fenerbahçe U21 ile maça çıkan Taşkıran 2011 yılında Samsunspor, 2012 yılında Kayserispor, 2014 yılında Sivasspor'a kiralandı.

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Tecrübeli kaleci 2017 yılında 400 bin Euro bonservis bedeliyle TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Berke Özer'in yerine geliyor

Boluspor'da sadece 6 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki kaleci 2018 yılında Konyaspor'a, 2020 yılında ise yeşil-beyazlı takımdan Kasımpaşa kulübüne bedelsiz olarak transfer oldu.

DİĞER
Son dakika: Vitor Pereira Brezilya'yı da karıştırdı! Yerden yere vuruluyor...
Başkan Erdoğan 'manda yoğurdu yiyorum' dedi! Eskişehir İnönü ilçesinin telefonları kilitlendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor