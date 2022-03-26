Fenerbahçe taraftarından yönetime Mesut Özil isyanı! "Paralarımızı geri verin!"

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması, sarı-lacivertli taraftarların büyük kesimini isyan ettirdi. Başkan Ali Koç'tan daha önce "Mesut Ol" kampanyası için yapılan bağışlar geri istendi. İşte o mesajlar: * Özür dileriz Mesut Özil, Fenerbahçe tarihinin en plansız programsız dönemine denk gelip bir de suçlu olarak gösterildiğin için. * Geri verin topladığınız paraları. * 3-4 yıl önce önce Fenerbahçe'ye Mesut Özil gelecek ve kadro dışı kalacak deseler herkes bir tarafıyla gülerdi. *Mesut Özil'i koltuk hırsınıza kurban ederseniz koltuklarınızdan olursunuz!