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Fenerbahçe taraftarından yönetime Mesut Özil isyanı! "Paralarımızı geri verin!"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, alınan bu karar sonrası yönetime tepki gösterdi. Taraftarın büyük kesimi, başkan Ali Koç'tan daha önce "Mesut Ol" kampanyası için yapılan bağışları geri istedi. İşte o mesajlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe taraftarından yönetime Mesut Özil isyanı! "Paralarımızı geri verin!"

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması, sarı-lacivertli taraftarların büyük kesimini isyan ettirdi. Başkan Ali Koç'tan daha önce "Mesut Ol" kampanyası için yapılan bağışlar geri istendi. İşte o mesajlar: * Özür dileriz Mesut Özil, Fenerbahçe tarihinin en plansız programsız dönemine denk gelip bir de suçlu olarak gösterildiğin için. * Geri verin topladığınız paraları. * 3-4 yıl önce önce Fenerbahçe'ye Mesut Özil gelecek ve kadro dışı kalacak deseler herkes bir tarafıyla gülerdi. *Mesut Özil'i koltuk hırsınıza kurban ederseniz koltuklarınızdan olursunuz!

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