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FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Yeni adresi merak edilen yıldız futbolcunun menajerine transfer talimatı verdiği ortaya çıktı. İşte 33 yaşındaki oyuncunun yeni rotası...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00
FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de önceki gün flaş bir gelişme yaşanmış ve Mesut Özil süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışma sonrası şok bir kararla sarsılan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple ipleri tamamen kopardığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor. Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

ABD Major Ligi'nden (MLS) Los Angeles Galaxy ve Inter Miami'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla MLS kulüpleriyle görüşmelere en kısa sürede başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

BONSERVİS SORUNU YOK

Fenerbahçe yönetiminin de Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak için herhangi bir bonservis talebinin olmayacağı ifade ediliyor. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 26 maça çıkan Mesut Özil 9 gol atıp 2 asist yapmasına rağmen performansıyla kimseyi tatmin edemedi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak alınmıştı.

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