FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

Takvim 'in haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil 'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt 'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.

Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor. Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.