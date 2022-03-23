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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sıkıntılı bekleyiş! O ihtimal düşündürüyor

Takımı geçici olarak İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün bir türlü açıklanmaması camiada sıkıntıya yol açtı. Joachim Löw'le uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, henüz Alman teknik adamla anlaşma sağlayamadı. Bunun dışında mart ayı sonunda UEFA ile Finansal Fair Play konusunda yapılacak toplantı da sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sıkıntılı bekleyiş! Joachim Löw...

Konya galibiyetiyle kazanma alışkanlığını pekiştiren ve lig ikinciliği için büyük şans yakalayan Fenerbahçe'de futbol takımının iyiye gitmesi yönetim ve taraftarı gelecekten daha umutlu hale getirirken bazı belirsizlikler de yönetimin canını fazlasıyla sıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sıkıntılı bekleyiş! Joachim Löw...

20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil. Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sıkıntılı bekleyiş! Joachim Löw...

Takvim'in haberine göre, takımın başına getirilmesi beklenen Joachim Löw'den de kesin olarak yanıt gelmiş değil. Zira Alman teknik adamın başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Fener yönetimine kesin kararını vereceği iddia ediliyor. Eğer Löw görevi kabul etmezse İsmail Kartal'ın onun yardımcısı yapılma fikri de rafa kalkmış olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sıkıntılı bekleyiş! Joachim Löw...

FFP BAŞ AĞRITIYOR!

Bunun yanında Fenerbahçeli kurmayların mart ayının sonunda ya da nisan başında UEFA ile Finansal Fair Play meselesini görüşmek için bir araya geleceği iddia ediliyor. Oradan da bazı yeni kısıtlamaların gelebilecek olma ihtimali yönetimi kara kara düşündürüyor.

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