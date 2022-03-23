FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sıkıntılı bekleyiş! O ihtimal düşündürüyor

Konya galibiyetiyle kazanma alışkanlığını pekiştiren ve lig ikinciliği için büyük şans yakalayan Fenerbahçe'de futbol takımının iyiye gitmesi yönetim ve taraftarı gelecekten daha umutlu hale getirirken bazı belirsizlikler de yönetimin canını fazlasıyla sıkıyor.

20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil. Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı.