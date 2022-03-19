Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplu imza töreninde dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, Altay için teşekkür etmişti. Tecrübeli teknik adam, Altay Bayındır'a ilişkin Akşam'a açıklamalarda bulundu.
Yanal, "Yeteneğiniz sayesinde her yaşta Fenerbahçe'ye transfer olabilirsiniz. Yetenek sizi bir yere getirir ancak kalıcı olmanızı sağlamaz. Bunun için güçlü mental yapıya, baskı altında doğru karar vermeye, omuzlarınızdaki yükü kaldırmaya ve her ortamda güçlü olmaya ihtiyacınız vardır." dedi.
Ersun Yanal şöyle devam etti: