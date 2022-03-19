Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Altay Bayındır'a doğru konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplu imza töreninde Altay için Ersun Yanal'a teşekkür etmesinin ardından, Yanal da Altay hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:19
Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplu imza töreninde dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, Altay için teşekkür etmişti. Tecrübeli teknik adam, Altay Bayındır'a ilişkin Akşam'a açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Yanal, "Yeteneğiniz sayesinde her yaşta Fenerbahçe'ye transfer olabilirsiniz. Yetenek sizi bir yere getirir ancak kalıcı olmanızı sağlamaz. Bunun için güçlü mental yapıya, baskı altında doğru karar vermeye, omuzlarınızdaki yükü kaldırmaya ve her ortamda güçlü olmaya ihtiyacınız vardır." dedi.

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Ersun Yanal şöyle devam etti:

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Altay'ı iki yıl takip ettim, Ankaragücü'nde daha önce çalıştığım için sürekli bilgi aldım. 19 yaşında bir kaleci, Fenerbahçe kalesini koruyabilir mi? Evet korur.

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Casillas, 18'inde Real Madrid'in kalesine geçebiliyorsa, Altay neden geçmesin? İkisi bu anlamda çok benziyor.

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır açıklaması! "Casillas 18'inde Real Madrid'in kalesine geçiyorsa..."

Baskının olmadığı ortamlarda büyüyen çocukların bir anda 50 bin kişinin önüne dik çıkmasını sağlayacak hazırlığı yapmanız gerekir. Altay, bu mental hazırlığı yaparak geldi."

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