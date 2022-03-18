Katalan basını: Barcelona Arda'yı izliyor

Katalan Sport gazetesi, Barcelona'nın Arda Güler'i takibe aldığını duyurdu... Scoutların ilk raporlarının olumlu olduğu bildirildi. Haberde, Arda için 'Türk mücevheri' denilirken, "17 yaşındaki yıldız, F.Bahçe için harika performanslar sergiliyor. Son maçında 16 dakikada gol atıp asist yaptı" ifadeleri kullanıldı. Gazete, "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekler çıkarıyor. Yusuf ve Emre Demir'den sonra dikkatini Arda'ya yönelten Barcelona, performansını tatmin edici bulursa masaya oturacak" diye yazdı.