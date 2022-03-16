Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hesapları!

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla 3. sıraya tırmanan Fenerbahçe , kalan bölümde Şampiyonlar Ligi vizesi almak için uğraşacak. Lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Kanarya, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenmişti.

Bu sezonla ilgili tek beklentisi Devler Ligi bileti olan sarı-lacivertliler, mevcut ikinci Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleye mental bakımdan hazırlanmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencileriyle bugün bir toplantı yapacak. Camianın bu maçla ilgili beklentisini aktaracak.



