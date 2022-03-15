Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibini 5-2'lik skorla devirmeyi başardı. Maça damga vuran isim ise Arda Güler olmuştu. Sarı-lacivertliler sözleşme uyzatmak istediği genç yıldızla anlaşama sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 08:11
FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

Alanya maçının 74'üncü dakikasında Mesut'un yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maçın kahramanlarından biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

TARİHE GEÇTİ

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

ANLAŞMA TAMAM

Akşam'ın haberine göre; bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler ile anlaşma sağlandı

18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor