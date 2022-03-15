SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Genç yıldız, sosyal medya hesabından, "Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetlere, nice gollere" mesajını paylaşırken, takımdaki tüm oyuncular ve taraftarlardan destek gördüğünü, kendisinin de buna sahada yanıt vermeye çalıştığını dile getirdi...

Yönetim, Avrupa'dan birçok takımın takibe aldığı Arda Güler'in üzerine titriyor. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan Güler'in sözleşmesi ilk etapta 2025 yılına uzatılacak. Ücreti de iyileştirilecek. Fiziksel ve mental gelişimi için de her türlü destek sağlanacak...