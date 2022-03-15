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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Spor haberi... Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki 'en genç golcüsü' olan 17 yaşındaki oyuncu; göz alıcı tekniği, heyecan veren yetenekleriyle Alex'in tahtına aday gösteriliyor. Genç yıldız performansıyla da parmak ısırtırken, geçtiğimiz karşılaşmanın ardından Sarı-LAcivertliler'in eski yıldızı Alex de Souza'dan tebrik paylaşımı geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Fenerbahçe'de gündem yine Arda Güler... Profesyonel kariyerinde ligdeki ilk maçına sezon başında Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıkan yetenekli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 5-2 yendiği müsabakada ilk golünü de atarak tarihe geçti.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

17 yaş 16 gün ile Çubuklu formayla Süper Lig tarihinde 'gol atan en genç oyuncu' unvanını alan Arda, bir de asist yaparak galibiyete imza attı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Berisha'nın kafasına topu adeta eliyle koyan Güler, göz alıcı tekniği ile 'Kaşıkçı Elması' gibi parlarken, şimdiden Alex'in tahtına aday gösterildi...

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Genç yıldız, sosyal medya hesabından, "Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetlere, nice gollere" mesajını paylaşırken, takımdaki tüm oyuncular ve taraftarlardan destek gördüğünü, kendisinin de buna sahada yanıt vermeye çalıştığını dile getirdi...

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Yönetim, Avrupa'dan birçok takımın takibe aldığı Arda Güler'in üzerine titriyor. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan Güler'in sözleşmesi ilk etapta 2025 yılına uzatılacak. Ücreti de iyileştirilecek. Fiziksel ve mental gelişimi için de her türlü destek sağlanacak...

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

ALEX'TEN TEBRİK
Fenerbahçe'nin 'yeni Alex'i olarak gösterilen Arda Güler'i Alex de Souza da tebrik etti... Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından, "Bravo @10ardagüler" derken, attığı gol için de "Birçoğunun ilki" yazdı. Arda da Alex'in mesajını etiketleyerek, "İnşallah kaptan" yanıtını verdi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

KIM'E ARDA TEŞEKKÜRÜ
Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee ise Arda Güler'in Alanya maçındaki performansının ardından vatandaşı Kim Min-jae'ye teşekkür etti: "Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Kim Min- Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi."

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

İLK 11'DE OYNAMALI (MI?)
Arda Güler'in yüksek performansı 'Niçin ilk 11'de oynamıyor?' eleştirilerini beraberinde getirdi. Genç oyuncuyu, 74 dakika kenarda oturtan İsmail Kartal'a hem taraftarlar hem otoriteler tepki gösterdi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Hemen 11'e ve A Milli Takım'a alınması gerektiği savunuldu. Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, "'Arda'yı doğru zamanda oyuna aldım' ne demek ya.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Bu çocuk erken yaşına rağmen olgunlaşmış, hazır yani. Arda'yı ilk 11'e monte etmen lazım" dedi. Bir kesim ise Kartal'ın Arda'yı yavaş yavaş kullanarak doğru yaptığını dile getirdi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ:
Arda ne zaman oyuna girecek?', 'Ne zaman ilk 11 oynayacak?', biz bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. Girdikten sonra 1 gol, 1 asist, tam onun oyununu oynayacağı bir ortam vardı.

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