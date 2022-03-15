SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! İlk 11'de oynamalı (mı?)

Fenerbahçe'de gündem yine Arda Güler... Profesyonel kariyerinde ligdeki ilk maçına sezon başında Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıkan yetenekli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 5-2 yendiği müsabakada ilk golünü de atarak tarihe geçti.
17 yaş 16 gün ile Çubuklu formayla Süper Lig tarihinde 'gol atan en genç oyuncu' unvanını alan Arda, bir de asist yaparak galibiyete imza attı.
Berisha'nın kafasına topu adeta eliyle koyan Güler, göz alıcı tekniği ile 'Kaşıkçı Elması' gibi parlarken, şimdiden Alex'in tahtına aday gösterildi...