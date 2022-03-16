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FENERBAHÇE HABERİ - Yönetimi şoke etti! Luiz Gustavo...

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan ve yönetimin devam etmeyi düşünmediği Luiz Gustavo menajeri ile haber yolladı! Sambacı, gönderdiği mesajda başka bir takıma gitmeyi düşünmediğini yönetime iletti. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ - Yönetimi şoke etti! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe'de eski teknik direktörler Ersun Yanal ve Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklarla formasını kaptıran Luiz Gustavo'nun sarı lacivertlilerden ayrılmaya niyeti yok. Ersun Yanal ve Erol Bulut dönemlerinde 11'in değişmezi olan Luiz Gustavo, artık 11'e girmekte zorlanıyor. Takvim'in haberine göre; Bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Luiz Gustavo, menajeri aracılığıyla takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşındaki orta sahayla devam etmeyi düşünmüyor. F.Bahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Gustavo'ya geçen yaz Fransa'nın Lyon takımından 7 milyon Euro'luk teklif gelmiş ancak yönetim teklifi reddetmişti.

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