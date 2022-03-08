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Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor, Alex de Souza ve Hagi...

Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli golcü Gökhan Ünal, Futbol Plus Youtube kanalında editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a özel röportaj verdi. Eski golcü, yaptığı itirafta daha önce Galatasaray'da forma giymek istediğini, bunu dönemi başkanı Adnan Polat'a da defalarca kez söylediğini aktardı. Öte yandan Gökhan Ünal, Aykut Kocaman ile yaşadığı polemiği de anlatırken, Hagi mi? Alex mi? Sorusuna "Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı Alex de Souza'dır" cevabını verdi. İşte o özel röportaj...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 16:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

Kayserispor'da oynarken, sayın Adnan Polat ile çok konuşmuştuk. Bende, Türkiye'de bir takımda oynayacaksam, çünkü o zamanlar Trabzonspor devrede yoktu, zamanın Kayserispor Başkanı Recep Mamur'a "Galatasaray'da oynamak istiyorum." dedim. Türkiye'de beni bir takıma verecekseniz, en uygun takım Galatasaray demiştim. Türk futbolculara daha çok önem veriyordu Galatasaray. Fenerbahçe daha çok yabancı ağırlıklıydı. Bir türlü Galatasaray ile anlaşamadılar.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

Şu anda Karagümrük'ün Başkanı olan Süleyman Hurma ile de sürekli konuşuyorduk, yurt dışı hakkında. O da olmadı. Bir anda Trabzonspor serüveni başladı.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

Kendime uygun, istediğim takımları söyledikçe olmuyordu bir türlü. Futbol kariyerim boyunca hiçbir zaman istediğim takımda oynayamadım. O zamanlar istediğiniz takıma gitmek daha zordu.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

DAUM'UN DROGBA BENZETMESİ...
Aykut Kocaman çok değerli bir insan, değerli bir hoca. Benim mevkiimde olan bir santrfordur. Benim Fenerbahçe'ye transferimdeki en etkili isim Aykut Kocaman'dır. Hatta, Daum'un o zamanlar bir açıklaması vardı, bence iyi bir açıklama değildi. "Türkiye'nin Drogba'sını aldım" demişti. Bence Henry'si dese daha iyi olurdu.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

1-1 BİTEN TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR: BEN VURDUM ONUR ÇIKARDI! ALEX VURDU DİREKTEN DÖNDÜ
Daum beni çok oynatmıyordu. Şampiyonluk maçında Trabzonspor ile oynuyoruz, son maç, gole ihtiyacımız vardı ve beni almıyordu oyuna. Son 5-10 dakika kala oyuna girdim. Zaten Trabzonspor kapanmıştı. Vuruyorduk, girmiyordu. Ben vuruyordum Onur çıkartıyordu, Alex vuruyordu direkten dönüyordu.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

Aykut Kocaman'a "Hep böyle mi olacak? Ben oynamayacakmıyım?" dedim. Aykut Kocaman, "Bu seneyi atlatalım, seneye her şey farklı olacak." dedi. Ben sorun çıkartan bir oyuncu profili olmadım hiçbir zaman. Aykut Kocaman ile o dönemde başladığımızda, Semih ile dönüşümlü oynuyorduk. Sonra Aykut Kocaman beni oynatmaya başladı.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

AYKUT KOCAMAN KONUŞTUĞUM İÇİN BENİ KADROYA ALMADI!
1-2 UEFA maçı oynadık. O maçlarda oynadıktan sonra, kötü de oynadığımı düşünmüyordum. İlk maçta asist yapmıştım. Aykut Kocaman, "Ben seni artık oynatmayı düşünmüyorum." dedi. Bende kendisine "Tamam hocam" dedim. Sonra aradan 7-8 hafta geçti, ben hala 5-10 dakika süre alabiliyordum. Tekrar Aykut Kocaman'a, "Ben bir hata mı yaptım? Yanlış mı yaptım?" dedim. Aykut Kocaman, "Bir hatan yok Gökhan, seni oynatamadığım için üzülüyorum ama şu anda şartlar böyle" dedi. Ben de, "Tamam hocam bu formayı sen bana verdin, ben de almasını bilirim." dedim. Sonra beni 2 hafta kadroya almadı, konuştuğum için.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

Belki Fenerbahçe'de dursaydım, daha iyi olabilirdi. Bienvenü geldi benden sonra çünkü. Tekrar Kayserispor'a transfer olmasaydım belki de Fenerbahçe'de devam edebilirdim.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

"ALEX BENİM İÇİN 1. SIRADA"
Alex de Souza çok büyük bir futbolcuydu. Benim, oynadığım ilk 5 futbolcu içinde belki ilk 3'e girer, belki 1. sıradadır. Kayserispor'da kaptanım Bülent Bölükbaşı, Trabzonspor'da Yattara, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Alex zaten.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

Alex, bir santforun ne istediğini çok iyi biliyordu. Eğer daha fazla forma şansı bulsaydım, Alex ile saha içinde daha fazla diyaloğa girebilirdim. Çünkü, ben yardımlaşmayı seven bir santrforduö. Alex, senin düşündüğünü senden 1-2 saniye önce düşünürdü. Bence çok iyi de bir teknik direktör olacak. Alex'i çoğu Fenerbahçeli gördü, yaşadı.

Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alex de Souza...

HAGI Mİ ALEX MI? "BENCE EN İYİSİ ALEX"
Hagi ile kıyaslıyorlar, ikisi çok farklı bence ama Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcu Alex'tir.

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