Gökhan Ünal'dan çarpıcı Galatasaray itirafı! Fenerbahçe, Trabzonspor, Alex de Souza ve Hagi...

Kayserispor'da oynarken, sayın Adnan Polat ile çok konuşmuştuk. Bende, Türkiye'de bir takımda oynayacaksam, çünkü o zamanlar Trabzonspor devrede yoktu, zamanın Kayserispor Başkanı Recep Mamur'a "Galatasaray'da oynamak istiyorum." dedim. Türkiye'de beni bir takıma verecekseniz, en uygun takım Galatasaray demiştim. Türk futbolculara daha çok önem veriyordu Galatasaray. Fenerbahçe daha çok yabancı ağırlıklıydı. Bir türlü Galatasaray ile anlaşamadılar.
Şu anda Karagümrük'ün Başkanı olan Süleyman Hurma ile de sürekli konuşuyorduk, yurt dışı hakkında. O da olmadı. Bir anda Trabzonspor serüveni başladı.
Kendime uygun, istediğim takımları söyledikçe olmuyordu bir türlü. Futbol kariyerim boyunca hiçbir zaman istediğim takımda oynayamadım. O zamanlar istediğiniz takıma gitmek daha zordu.