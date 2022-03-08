Fenerbahçe'de kadın ve erkek futbol takımı oyuncuları karma takımlarla karşılaştı!

Fenerbahçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Sarı-lacivertlilerde futbol, basketbol ve voleybol kadın-erkek A takımları karma maç yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol maçına Samandıra Can Bartu Tesislerimiz, basketbol maçına Metro Enerji Salonu, voleybol maçına da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimiz ev sahipliği yaptı. Voleybol gösteri maçını Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt, basketbol maçını da Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş takip etti. Maçlar renkli görüntülere sahne olurken, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapıldı. Karşılaşmaların ardından erkek oyuncularımız, kadın sporcularımıza çiçek hediye etti ve sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımız hep birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bu Maçların Sonucunu Değil; Mücadelesini Tüm Kadınlara İthaf Ediyoruz!"