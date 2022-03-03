Haberler Fenerbahçe Fiyatları düşürün!

Fiyatları düşürün!

Sarı-lacivertli taraftarlar, Trabzon maçının bilet fiyatlarının düşürülmesini istedi. Sosyal medyada yönetime çağrıda bulunan 12. Adam, "Kötü geçen sezonda seyirciler takıma maksimum destek verdi. Trabzon maçı hepimiz için çok önemli. Bilet fiyatları makul seviyeyelere çekilsin" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
Fiyatları düşürün!

Sarı-lacivertli taraftarlar, Trabzon maçının bilet fiyatlarının düşürülmesini istedi. Sosyal medyada yönetime çağrıda bulunan 12. Adam, "Kötü geçen sezonda seyirciler takıma maksimum destek verdi. Trabzon maçı hepimiz için çok önemli. Bilet fiyatları makul seviyeyelere çekilsin" dedi.

EN UCUZU 70 LiRA!

Trabzonspor derbisinin biletleri bugün satışa çıkıyor. En ucuz bilet 70 lira. Bugün sadece üyelere, yarın kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine satış yapılacak. Genel satış cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Satışlar sadece passo.com.tr üzerinden olacak.

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