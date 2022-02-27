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FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi!

Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler Slavia Prag'ın sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. İsmail Kartal'ın 'Tam bir takım oyuncusu' yorumu yaptığı 26 yaşındaki Nijeryalı'nın şartları soruldu, ismi transfer listesine eklendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi!

Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi!

Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. Sabah'ta yer alan haberde, 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi!

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE VAR

Fenerbahçeli yöneticiler, sezon sonunda duruma göre Çekya ekibinin kapısını çalacak. 2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 27 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi!

2013'te 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da bir 1 sene sonra da Akhisarspor'da deneme idmanlarına çıkan Oliyanka, yetersiz bulunması sonucu resmi sözleşme imzalanmamıştı. Nijeryalı, o dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinden Yenicami'ye transfer olmuştu.

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