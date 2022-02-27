FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi!

Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. Sabah'ta yer alan haberde, 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.