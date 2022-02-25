Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe 'ye transfer olduğunda 2.5 milyon Euro değeri olan Tangocu'nun şimdiki değeri ise 900 bin Euro... Sosa'nın son maçlarda fiziksel anlamda düşüş yaşaması dikkat çekiyordu.

Takvim'in haberine göre, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Sosa gol atma başarısı gösteremedi. Arjantinli futbolcu sadece 2 asist yaptı. İsmail Kartal son oynanan lig maçında Sosa'yı kadroya almasına rağmen ona şans vermedi...