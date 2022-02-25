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Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde bir türlü isteneni vermeyen Jose Sosa, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 13:30
Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan Arjantinli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor... Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da gözden çıkardığı ve son maçlarda forma şansı bulamayan Jose Sosa ile sözleşme yenilenmeyecek.

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın yeni adresi belli oldu!

36 yaşındaki oyuncunun yeni durağının ise ülkesi Arjantin olacağı iddia edildi... Sosa'nın yetiştiği kulüp olan Estudiantes'e transfer olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın yeni adresi belli oldu!

2020 yılında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Sosa, SarıLacivertli forma altında bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2.5 milyon Euro değeri olan Tangocu'nun şimdiki değeri ise 900 bin Euro... Sosa'nın son maçlarda fiziksel anlamda düşüş yaşaması dikkat çekiyordu.

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın yeni adresi belli oldu!

Takvim'in haberine göre, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Sosa gol atma başarısı gösteremedi. Arjantinli futbolcu sadece 2 asist yaptı. İsmail Kartal son oynanan lig maçında Sosa'yı kadroya almasına rağmen ona şans vermedi...

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