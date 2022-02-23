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Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sezon başından bu yana inişli - çıkışlı bir performans sergileyen Jose Ernesto Sosa ile ilgili İsmail Kartal'dan yeni bir karar geldi. Son zamanlarda düşen form grafiği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Jose Ernesto Sosa için sezon sonuna dair son karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:51
Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Jose Sosa ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın sıkça 11'de yer verdiği yıldız isim için yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! Sezon sonunda...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Jose Sosa için sezon sonuna dair karar alındı. Özellikle Sosa'nın özel hayatı bunda büyük etmen olmuştu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! Sezon sonunda...

SEZON SONUNA AYRILIK!
Aktarılan bilgilere göre Jose Erneso Sosa ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek. İsmail Kartal, yıldız ismi sezon sonuna kadar gerektiği taktirde değerlendirecek.

SON DAKİKA
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