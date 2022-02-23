Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Jose Sosa ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın sıkça 11'de yer verdiği yıldız isim için yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Jose Sosa için sezon sonuna dair karar alındı. Özellikle Sosa'nın özel hayatı bunda büyük etmen olmuştu.
SEZON SONUNA AYRILIK!
Aktarılan bilgilere göre Jose Erneso Sosa ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek. İsmail Kartal, yıldız ismi sezon sonuna kadar gerektiği taktirde değerlendirecek.