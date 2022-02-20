Fenerbahçe'de hedef 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Avrupa Kupası'nda sahasında Slavia Prag'a kaybeden Fenerbahçe yeniden Süper Lig'e döndü. Sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Hatayspor'u konuk edecek. Kanarya'nın hedefi, Hatayspor'u mağlup ederek Avrupa potasında kalmak. Süper Lig'de ilk 4 takım, Avrupa Kupaları için vize alacak. Fenerbahçe bu sıralamayı kaybetmemek için yoluna kazanarak devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Giresunspor karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmıştı.



MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE - Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, Valencia

HATAYSPOR - Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kaabi, Benzia, Kahrama, Diouf



GALİBİYET YEMİNİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bu karşılaşma öncesinde öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. Deneyimli çalıştırıcı "Burası Fenerbahçe. Siz bu şanlı formayı giyen şanslı insanlarsınız. Bu sezon camiayı çok üzdük. Sezonun geri kalanında taraftarımızı mutlu etmek zorundayız. Hatayspor mücadelesinden itibaren kazanarak yola devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli futbolcular da galibiyet yemini ettiler. Camiada tek hedef 3 puan.



6 EKSİK VAR

Kanarya'da Hatayspor mücadelesi öncesinde 6 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertliler bugünkü maçta Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim- Min Jae, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'den faydalanamayacak.

PELKAS HIRSLI

Yunan yıldız, Vitor Pereira döneminde yeterince süre bulamamıştı. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Pelkas da oynamaya başladı. Bu sezon Süper Lig'de attığı 2 golü de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydeden Pelkas Ocak 2021'den bu yana ilk kez üst üste 2 maçta fileleri sarsmak istiyor



Fenerbahçe, Hatayspor ile 3 maç oynadı. Kanarya 2 defa kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Hatayspor'un Süper Lig'de 3 ve daha fazla oynadığı rakipler arasında mağlup edemediği tek ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe, son 3 iç saha maçının 2'sini kaybetti.