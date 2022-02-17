FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Küçüklüğünden bu yana en büyük hayalinin sarı-lacivertli kulübün başkanı olmak olduğunu belirten Sadettin Saran ve Fenerbahçe eski kaptanı Ümit Özat bir söyleşide bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Saadettin Saran ve Ümit Özat'ın açıklamaları:
Saran daha sonra bir bölümü kendisine ait olan çeşitli özlü sözleri gençler ile paylaşırken, bir tanesinde "Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar" dedi.
"EN BÜYÜK HAYALİM"
Saran, karşılaştığı zorluklar ve başarıya giden yolu deneyimleri ile anlatırken söyleşinin son bölümünde Fenerbahçe başkanlığı konusunun sürekli gündeme getirildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey 'Oğlum böyle bir şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim" dedim.