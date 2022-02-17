FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

"TÜRK FUTBOLUNUN BU KOŞULLARDA DÜZELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"



Özat, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu vurgulayarak, "Hayatım boyunca hiçbir zaman çıkar ilişkisine girmedim. Türk futbolu doğru bir yerde değil. Zaten bu koşullarda düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. İşin ehli olmayan insanlar işin içerisinde. Türkiye'de herkesin 'Bildiği' iki şey var; Biri futbol, diğeri siyaset. İkisinde de durumumuz ortada. Avrupa'da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok. Diyor ki; Bir ıstakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90'ı ıstakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence" dedi.