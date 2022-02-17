Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Daha önce de Fenebrahçe'de başkan olmak istediğini duyuran Sadettin Saran, katıldığı bir söyleşide bombayı patlattı. Ümit Özat'ın da katıldığı söyleşide flaş açıklamalar yapıldı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:21
FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Küçüklüğünden bu yana en büyük hayalinin sarı-lacivertli kulübün başkanı olmak olduğunu belirten Sadettin Saran ve Fenerbahçe eski kaptanı Ümit Özat bir söyleşide bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Saadettin Saran ve Ümit Özat'ın açıklamaları:

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Saran daha sonra bir bölümü kendisine ait olan çeşitli özlü sözleri gençler ile paylaşırken, bir tanesinde "Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

"EN BÜYÜK HAYALİM"

Saran, karşılaştığı zorluklar ve başarıya giden yolu deneyimleri ile anlatırken söyleşinin son bölümünde Fenerbahçe başkanlığı konusunun sürekli gündeme getirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey 'Oğlum böyle bir şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim" dedim.

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

ÜMİT ÖZAT'A 'EFSANE KAPTAN' TEZAHÜRATI

Gençlik ve Spor Söyleşileri'nin bir başka konuğu ise eski milli futbolcu ve Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat'tı. Özat konuşmaya başlarken, salondaki bir grup Fenerbahçeli taraftar 'Efsane kaptan' diye tempo tuttu.

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

"SADETTİN SARAN EN YAKIN KONGREDE FENERBAHÇE'NİN BAŞKANIDIR"

Ümit Özat, söyleşinin diğer konuğu Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığına az kaldığını belirterek, "Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Eski sarı lacivertli futbolcu Sadettin Saran ile 10 yıldan bu yana görüşmediğini ve kendisinden hiçbir beklentisi olmadığını da sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

"TÜRK FUTBOLUNUN BU KOŞULLARDA DÜZELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Özat, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu vurgulayarak, "Hayatım boyunca hiçbir zaman çıkar ilişkisine girmedim. Türk futbolu doğru bir yerde değil. Zaten bu koşullarda düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. İşin ehli olmayan insanlar işin içerisinde. Türkiye'de herkesin 'Bildiği' iki şey var; Biri futbol, diğeri siyaset. İkisinde de durumumuz ortada. Avrupa'da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok. Diyor ki; Bir ıstakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90'ı ıstakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sadettin Saran bombayı patlattı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

"GEÇMİŞ YÖNETİMİN DE HATALARI VAR"

"Fenerbahçe'den 2007'de ayrıldım. Geçen 15 senede en az 5 şampiyonluk alman lazım. Senin forman zaten 2 puan ama 1 puan alamıyorsan... Şimdi sadece Ali Koç'u eleştiriyoruz ama geçmiş yönetiminde de hataları var."

DİĞER
Son dakika: Süper Lig’de taşlar yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek yılın bombasını şimdiden patlatıyor…
SON DAKİKA: Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'ın hapsi isteniyor! "Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" sözleri başına dert oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor