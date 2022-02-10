FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki savunmacı, hem sarı lacivertli formayla hem de Macar Milli Takımı'nda gösteridiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea başta olmak üzere İtalya ve İspanya'dan da birçok takımın ilgilendiği Attila Szalai'yi beklediği bonservis bedeli gelmediği takdirde satmama kararı almıştı.