Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

Süper Lig'de ara transfer döneminde sadece Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basını, Premier Lig kulübünün Attila Szalai için sezon sonunda harekete geçeceğini iddia etti. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:29
FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki savunmacı, hem sarı lacivertli formayla hem de Macar Milli Takımı'nda gösteridiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea başta olmak üzere İtalya ve İspanya'dan da birçok takımın ilgilendiği Attila Szalai'yi beklediği bonservis bedeli gelmediği takdirde satmama kararı almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

WEST HAM'DAN MOYES'A SZALAI SÖZÜ

İngiliz basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktörü David Moyes'e flaş bir transfer sözü verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

İngiltere'de sezonun sürpriz takımları arasında yer alan ve ligde 4. sırada bulunan West Ham, ligi bu sıralamada bitirirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İngiliz ekibi, bu ihtimali göz önünde bulundurarak gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

West Ham yönetimi teknik patronu David Moyes'e Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai transferi için söz verildi. İngiliz ekibi yaz döneminde genç stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Ada basınındaki haberlere göre, bu transfer için 20 milyon Euro civarında bir rakam gözden çıkarıldı.

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