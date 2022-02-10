FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler bombayı patlattı! Attila Szalai ve Premier Lig ekibi... (FB spor haberi)

İngiltere'de sezonun sürpriz takımları arasında yer alan ve ligde 4. sırada bulunan West Ham, ligi bu sıralamada bitirirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İngiliz ekibi, bu ihtimali göz önünde bulundurarak gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.
West Ham yönetimi teknik patronu David Moyes'e Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai transferi için söz verildi. İngiliz ekibi yaz döneminde genç stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Ada basınındaki haberlere göre, bu transfer için 20 milyon Euro civarında bir rakam gözden çıkarıldı.