FENERBAHÇE HABERLERİ - Şekip Mosturoğlu açıkladı! Aziz Yıldırım aday olacak mı?

'Ben sadece teknik direktör ve futbolcu olarak görmüyorum. Gelen teknik direktörler de futbolcular da değerli insanlar. Sistemde bence bir yanlışlık var. Çok basit bir şeyle açıklayayım size. Önce 4'lü sistemde oynamak için bir takım kuruyorsunuz. Defans oyuncusu alıyorsunuz, yedekleri ile birlikte. Sonra teknik direktörler gidiyor. Yenisi geliyor ve 3'lü sistemde oynayacağım diyor ve 4 tane daha defans oyuncusunu değiştiriyor. Onun yerine kanat oyuncularıyla oynamaya başlıyor, defansif kanat oyuncularıyla. Sonra yeni bir teknik direktör getiriyorsunuz onun da geçici olduğunu açıklıyorsunuz. O teknik direktör de 4'lü sisteme dönüyor ve bu sefer elinde oynayacak defans oyuncusu olmadığı için bek arayışına giriyor. Yani şimdi bu bir trajedi bence. Bunun başka türlü bir izahı yok.

Siz elinizdeki oyuncuya göre teknik direktör bulursunuz. Teknik direktöre göre oyuncu oluşturmazsınız. Bunu yaparken de tuğla tuğla koyarak yaparsınız. Eğer 4'lü sistemde oynayacaksanız oluşturduğunuz takımın iskeletine, aksayan yönlerine veya ihtiyacı olan noktalarına transfer yaparsınız. Ancak bu 3.5 senelik dönem içerisinde hep sil baştan yapılıyor. Sil baştan kadrolar kuruluyor, kadrolar sil baştan teknik direktörlere emanet ediliyor ve genelde de teknik direktörlere bir önceki teknik direktörün kadrosu veriliyor. Dolayısıyla o teknik direktör de sistemini uygulayamıyor. Ben alınan kararların bazen çok ani bazen çok uzatılarak alındığını düşünüyorum. ani kararların sonuçları, teknik direktörlerin sezon devam ederken sözleşmelerinin feshedilmesi, ağır kararlar. İşte o sistemlere uygun oyuncularla yeni teknik direktörlerin devam etmesine karar verilmesi, işte bunlara baktığınızda futbol bugün, anlık. 1 hafta sonraya erteleyemiyorsunuz, bugün çözmeniz gerekiyor bütün problemleri. Uzun vadede çözüm sağlayacaksanız da bugünden planlamanız gerekiyor. Maalesef öyle gelişmediğini görüyoruz. Mesela bugün İsmail Kartal çok değerli bir teknik direktör, bizim dönemimizde de çalıştı. Geçici olduğu, yaz döneminde çalışacak hocanın Türkiye'ye gelişine kadar anlaşıldığı söylendi ki ben İsmail hocanın vasıflarıyla, nitelikleriyle birinci hoca olacak kapasitede olduğunu düşünüyorum. Ancak mesela şu an transfer istiyor hoca. Şimdi hoca kendisi mi transfer istiyor, bu yaz döneminde gelecek hoca mı transfer istedi ? Bu alınacak oyuncular gelecek hocanın sistemine uygun mu ? Bunlar gerçekten belirsizlik doğuruyor. Belirsizlikler de bu sonuçları getiriyor.'