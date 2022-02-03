Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönüş sebebi

TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönüş sebebi

Spor haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere ekiplerinden Watford'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan takıma tekrar katıldı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Tufan'ın sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giyeceği duyuruldu. Öte yandan, Ozan'ın Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen Watford'un kümede kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devam ettiği öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye dönmesinin sebebi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 14:17
TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönüş sebebi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan yuvaya geri döndü. Watford'a satın alma opsiyonu ile kiralanan milli futbolcu sezonu sarı-lacivertli takımda tamamlayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönüş sebebi

TRANSFERDE İKİ ETKEN

Milliyet'in haberine göre; bu transferde iki etken etkili oldu. İsmail Kartal orta sahaya 6 ve 8 numara oynayabilecek bir oyuncu istiyordu. Gustavo'nun tek yönlü oynaması, Sosa'nın tempoyu kaldırmakta zorlanması gibi etkenler sonrası arayış başladı. Ancak hem yabancı kontenjanı hem de mali sıkıntılar sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak kolay değildi.

TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönüş sebebi

Sezon sonu yeni bir teknik adamın gelecek olması da bonservisli oyuncunun risk taşıması anlamına geliyordu. Buradan hareketle yerli bir isimle çözüm arandı ve Ozan'ın en doğru seçenek olduğuna karar verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönüş sebebi

Pereira'nın sistemine uymadığı için Watford'a gönderilen ve İngiltere'de istediği kadar forma şansı bulamayan Ozan, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Watford ligde kaldığı taktirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan yeniden İngiltere'ye gidecek.

TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! İşte Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye dönüş sebebi

Ozan Tufan, İngiltere'den özel uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen milli futbolcuyu, yetkililer karşıladı. Fenerbahçe Kulübü, Ozan'ın sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyeceğini resmen açıkladı.

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