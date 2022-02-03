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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Diego Costa ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı! John Terry şaşkına döndü...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin ara transfer sezonunda kadrosuna katmayı planladığı Diego Costa ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Atletico Mineiro ile yollarını ayırmasının ardından Salernitana'nın kapısından dönen Diego Costa'nın, neden transferinin gerçekleşmediği aktarılırken, John Terry'in yıldız golcü ile alakalı sürpriz çıkışı gündem oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 10:36
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Diego Costa ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı! John Terry şaşkına döndü...

Brezilya kulübü Atletico Mineiro ile yollarını ayırmasının ardından kendine yeni bir kulüp arayan Diego Costa, bir süre önce İtalyan ekibi Salernitana'nın kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Diego Costa ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı! John Terry şaşkına döndü...

İspanyol basınında yer alan habere göre Diego Costa'nın Salernitana ile yollarını ayıramasının sebebi, fiziki yetersizlik oldu. Buna göre Costa, Çizme temsilcisinin sağlık kontrolünden başarıyla geçemedi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Diego Costa ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı! John Terry şaşkına döndü...

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Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, haberinde Diego Costa'nın Fenerbahçe ile görüştüğünü ve golcü futbolcunun sarı lacivertlilerden 18 aylık sözleşme istediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Diego Costa ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı! John Terry şaşkına döndü...

JOHN TERRY ŞAŞKIN
Diego Costa'nın eski takım arkadaşlarından John Terry, Costa'nın transfer sürecine ilişkin, "Diego Costa'nın bir La Liga kulübüne imza atmamasına inanamıyorum. Bu adam bir winner ve gittiği her takımı güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Diego Costa ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı! John Terry şaşkına döndü...

Diego Costa, kariyeri boyunca 495 resmi müsabakada boy gösterirken 186 gol attı ve 72 asist üretti.

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