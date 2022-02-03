Fenerbahçe'nin transfer hedefi Diego Costa ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı! John Terry şaşkına döndü...

Brezilya kulübü Atletico Mineiro ile yollarını ayırmasının ardından kendine yeni bir kulüp arayan Diego Costa, bir süre önce İtalyan ekibi Salernitana'nın kapısından dönmüştü.
İspanyol basınında yer alan habere göre Diego Costa'nın Salernitana ile yollarını ayıramasının sebebi, fiziki yetersizlik oldu. Buna göre Costa, Çizme temsilcisinin sağlık kontrolünden başarıyla geçemedi.
MENAJERİ TÜRK TAKIMLARINA ÖNERDİ
Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, haberinde Diego Costa'nın Fenerbahçe ile görüştüğünü ve golcü futbolcunun sarı lacivertlilerden 18 aylık sözleşme istediğini ifade etti.