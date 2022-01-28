TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Gomis yaptığı paylaşıma 'Verdiğim sözleri her zaman tutarım' demesi, akıllara geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımı getirdi.

Golcü oyuncu Al-Hilal'de forma giydiği dönemde yaptığı Galatasaray formalı bir paylaşıma "Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!" notunu düşmüştü.