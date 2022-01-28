TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'ın küme düşme hattıyla arasında yalnızca 3 puan kalırken, Elmas ve yönetimi yapacağı transferlerle bu kötü gidişata 'dur' demek istiyor.
Kale, orta saha ve forvete takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmayların gündemine 2017 yılında Swansea'den kadroya katılan ve gerek performansı gerek kişiliğiyle taraftarın sevgili olmayı başaran Bafetimbi Gomis gelmişti.
Son olarak Arap ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Gomis'in ayrılığının açıklanması ve Arabistan macerasının resmen sona ermesinin ardından söylentiler daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de 36 yaşındaki golcü oyuncu için temaslarda bulunduğu öğrenilmişti.