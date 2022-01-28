Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Spor haberi... Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken, Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakip golcü arayışlarını sürdürürken, Al Hilal ile yollarını ayıran Gomis için transfer savaşına girmiş iki ekipte golcü oyuncuyu kadrosuna katmabilmek için temaslarını sıklaştırmıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası 36 yaşındaki oyuncudan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 12:26
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'ın küme düşme hattıyla arasında yalnızca 3 puan kalırken, Elmas ve yönetimi yapacağı transferlerle bu kötü gidişata 'dur' demek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Kale, orta saha ve forvete takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmayların gündemine 2017 yılında Swansea'den kadroya katılan ve gerek performansı gerek kişiliğiyle taraftarın sevgili olmayı başaran Bafetimbi Gomis gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Son olarak Arap ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Gomis'in ayrılığının açıklanması ve Arabistan macerasının resmen sona ermesinin ardından söylentiler daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de 36 yaşındaki golcü oyuncu için temaslarda bulunduğu öğrenilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Al Hilal'den ayrılığının ardından taraftarların takıma dönmesi için kampanya başlattığı Fransız golcüyle ilgili müjdeli haber, Başkan Burak Elmas'tan gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Elmas, "Galatasaray'a, maliyeti uygun ve katkısı yüksek oyuncular almamız lazım. Talihsiz bir dönem yaşadık. Bunun için araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Gomis yaptığı paylaşıma 'Verdiğim sözleri her zaman tutarım' demesi, akıllara geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımı getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'mi Galatasaray mı? Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!

Golcü oyuncu Al-Hilal'de forma giydiği dönemde yaptığı Galatasaray formalı bir paylaşıma "Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!" notunu düşmüştü.

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