Marko Lazetic elden kaçtı! Fenerbahçe almadı Milan kaptı

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sezon başında önemli bir fırsatı kaçırdığı ortaya çıktı. 2000/01 sezonundaki şampiyonlukta büyük katkısı olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nikolai Lazetic, Kızılyıldız'da oynayan 18 yaşındaki yeğeni Marko Lazetic'i Fenerbahçe'ye önerdi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın talep ettiği 2.5 milyon Euro'yu çok bulunca Sarı-Lacivertli yönetim teklifi geri çevirdi. Fakat önceki gün ilginç bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. İtalyan devi Milan'ın Marko Lazetic'i 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı öğrenildi. Şu anda kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe önemli bir fırsatı böylece kaçırmış oldu. 1.92 boyunda olan Marko Lazetic'in yakın bir zamanda Sırbistan Milli Takımı'na çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.