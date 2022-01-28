Haberler Fenerbahçe Marko Lazetic elden kaçtı! Fenerbahçe almadı Milan kaptı

Marko Lazetic elden kaçtı! Fenerbahçe almadı Milan kaptı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nikola Lazetic, sezon başında 18 yaşındaki yeğeni Marko Lazetic’i Fenerbahçe'ye önermişti. Sarı-lacivertliler 2.5 milyon euroyu çok bulurken, genç golcü İtalyan devi Milan'a 5 milyon euroya transfer oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Marko Lazetic elden kaçtı! Fenerbahçe almadı Milan kaptı

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sezon başında önemli bir fırsatı kaçırdığı ortaya çıktı. 2000/01 sezonundaki şampiyonlukta büyük katkısı olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nikolai Lazetic, Kızılyıldız'da oynayan 18 yaşındaki yeğeni Marko Lazetic'i Fenerbahçe'ye önerdi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın talep ettiği 2.5 milyon Euro'yu çok bulunca Sarı-Lacivertli yönetim teklifi geri çevirdi. Fakat önceki gün ilginç bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. İtalyan devi Milan'ın Marko Lazetic'i 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı öğrenildi. Şu anda kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe önemli bir fırsatı böylece kaçırmış oldu. 1.92 boyunda olan Marko Lazetic'in yakın bir zamanda Sırbistan Milli Takımı'na çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray Premier Lig devinin yıldızına gözünü dikti! Gedson Fernandes derken ters köşe…
İzmir'de göçmen kaçakçısı yüzünü gizlese de polisten kaçamadı! Yüzündeki küçücük yara izi ele verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor