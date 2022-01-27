19'luk Güney Koreli Fenerbahçe'ye! Min-Jae ile konuştu ve...

Savunmada Kim Min-Jae'den memnun olan Fenerbahçe , gözünü Kore pazarına çevirdi. Akşam'ın derlediği ülke basınında çıkan haberlere göre; Kanarya, Güney Kore ekibi Bluewings'in 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sang-bin Jung için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Genç futbolcu, Kore Ligi'nde 24 maçta, 6 gol, 2 asistle oynuyor. Genç futbolcunun peşinde bazı İngiliz kulüplerinin de bulunduğu aktarıldı.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Bu sezon kanatlardan istediği verimi alamayan Fener'de İsmail Kartal'ın da Güney Koreli futbolcuyu izlediği ve onay verdiği belirtildi. Ayrıca Jung'un vatandaşı Kim'den de bilgiler aldığı aktarıldı.