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19'luk Güney Koreli Fenerbahçe'ye! Min-Jae ile konuştu ve...

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de yönetim genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Kim Min-Jae'den oldukça memnun olan sarı-lacivertliler, Kore pazarından bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın izleyip beğendiği 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sang-bin Jung'un transferi için görüşmelerin başladığı iddia edildi. Genç futbolcunun, Min-Jae'den Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:46 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:47
İsmail Kartal onay verdi! 19'luk Güney Koreli Fenerbahçe'ye

Savunmada Kim Min-Jae'den memnun olan Fenerbahçe, gözünü Kore pazarına çevirdi. Akşam'ın derlediği ülke basınında çıkan haberlere göre; Kanarya, Güney Kore ekibi Bluewings'in 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sang-bin Jung için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

İsmail Kartal onay verdi! 19'luk Güney Koreli Fenerbahçe'ye

Genç futbolcu, Kore Ligi'nde 24 maçta, 6 gol, 2 asistle oynuyor. Genç futbolcunun peşinde bazı İngiliz kulüplerinin de bulunduğu aktarıldı.

İsmail Kartal onay verdi! 19'luk Güney Koreli Fenerbahçe'ye

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ
Bu sezon kanatlardan istediği verimi alamayan Fener'de İsmail Kartal'ın da Güney Koreli futbolcuyu izlediği ve onay verdiği belirtildi. Ayrıca Jung'un vatandaşı Kim'den de bilgiler aldığı aktarıldı.

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