Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın haberine göre Yevhen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Haberde, 32 yaşındaki yıldızın bu hafta takımıyla yollarını ayıracağı ifade edildi.