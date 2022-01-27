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Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... Şu sıralar Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Yevhen Konoplyanka, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'a bedava transfer olabilir. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:24 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:21
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın haberine göre Yevhen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Haberde, 32 yaşındaki yıldızın bu hafta takımıyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞEBİLİR
Öte yandan Yevhen Konoplyanka'nın bir sonraki durağının Türkiye olabileceği bilgisine yer verildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncuya ilgi duyabileceği kaydedilirken, Avusturya'dan da Yevhen Konoplyanka'ya talip çıktığı aktarıldı.

Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?
29 Eylül 1989'de Ukrayna'da dünyaya gelen Yevhen Konoplyanka, kariyerine Dnipro'da başladı. 2015-16 sezonunda Sevilla'ya transfer oldu.

Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yevhen Konoplyanka, Schalke 04'te kiralık forma giymesinin ardından 2017-18 sezonunda 12.5 milyon euroya Alman temsilcisine bonservisiyle katıldı. Yevhen Konoplyanka, 2019-20 sezonunda da Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu.

Süper Lig'de Yevhen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız futbolcu, Ukrayna milli takımı ile de toplam 86 maça çıkarken 21 gol üretti.

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