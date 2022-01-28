Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Dennis Man için son karar çıktı! Parma...

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Dennis Man ile ilgili Parma'dan yeni karar çıktı.
Rumen basınının İtalyan medyasını kaynak gösterdiği haberde, Sampdoria eski teknik direktörü Roberto D'Aversa'nın oyuncusu daha önce transfer için bizzat aradığı ancak kulüple yollarını ayırmasının ardından bu girişimin rafa kalktığı aktarıldı.
Bununla beraber Parma teknik direktörü Giuseppe Iachini'nin, Dennis Man'ı ligin 2. yarısında değerlendirmek istediği dile getirildi.