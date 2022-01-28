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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Dennis Man için son karar çıktı! Parma...

Son dakika transfer haberi... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi arasında yer aldığı iddia edilen Dennis Man ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Dennis Man'ın transferine ilişkin Parma'dan yeni karar çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 12:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Dennis Man için son karar çıktı! Parma...

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Dennis Man ile ilgili Parma'dan yeni karar çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Dennis Man için son karar çıktı! Parma...

Rumen basınının İtalyan medyasını kaynak gösterdiği haberde, Sampdoria eski teknik direktörü Roberto D'Aversa'nın oyuncusu daha önce transfer için bizzat aradığı ancak kulüple yollarını ayırmasının ardından bu girişimin rafa kalktığı aktarıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Dennis Man için son karar çıktı! Parma...

Bununla beraber Parma teknik direktörü Giuseppe Iachini'nin, Dennis Man'ı ligin 2. yarısında değerlendirmek istediği dile getirildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Dennis Man için son karar çıktı! Parma...

Haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe ile beraber bir dönem Trabzonspor'un da Dennis Man için nabız yokladığı ancak oyuncunun transferi için istenen miktarın hiçbir kulüp tarafından karşılanamadığı ifade edildi.

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