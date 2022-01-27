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Mesut’a bel operasyonu

Mesut Özil belinden operasyon geçirdi. Resmi siteden, "Takım kaptanımıza anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Mesut’a bel operasyonu
Mesut Özil belinden operasyon geçirdi. Resmi siteden, "Takım kaptanımıza anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir" denildi. Mesut'un bir süredir belinde ağrıları olduğu geçmeyince enjeksiyon uygulandığı bildirildi. Mert Hakan da İstanbul'da çalışacak.
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