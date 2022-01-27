Fenerbahçe'den dörtlü forvet operasyonu! Vedat Muriqi, Tiquinho Soares, Aleksandar Pesic ve Haris Seferovic...

Golcü arayan Fenerbahçe, Aleksandar Pesic için Fatih Karagümrük'e yeni bir öneri sundu. Sarı- lacivertlilerin, stopere takviye yapmak isteyen İstanbul ekibine Marcel Tisserand'ı sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği bildirildi. Ayrıca 2 milyon euro da bonservis ücreti önerildiği iddialar arasında. Pesic'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı, taraflar arasında pazarlığın devam ettiği ifade ediliyor.

SOARES'E ŞARTLI İZİN

Gündemdeki diğer isim Tiquinho Soares içinse Olympiakos yeşil ışığı şartlı yaktı. Yunan ekibinin sarı-lacivertlilerden hem kiralama bedeli talep ettiği hem de anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği dile getiriliyor. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon 27 maçta 9 gole imza attı. Fenerbahçe yaşı ilerlediği için zorunlu satın alma şartına sıcak bakmıyor. Ancak görüşmelerin seyrine göre gelişme yaşanabilir.