FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeler başladı! 2 isme Süper Lig'den talip

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Karadeniz ekibinde yönetim, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya'yı takıma kazandırmak adına görüşmelerini sürdürüyor. Her iki futbolcunun da Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.