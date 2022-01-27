FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeler başladı! 2 isme Süper Lig'den talip

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer hedefindeki isimlerle temaslarına devam eden sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer hedefindeki isimlerle temaslarına devam eden sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerden biri olan Sinan Gümüş ve genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig'den talip çıktı.
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Giresunspor, sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu için devreye girdi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Karadeniz ekibinde yönetim, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya'yı takıma kazandırmak adına görüşmelerini sürdürüyor. Her iki futbolcunun da Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.