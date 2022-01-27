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FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeler başladı! 2 isme Süper Lig'den talip

Son dakika spor haberi: Takımdaki eksik bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Yeni transferlere kadroda yer açmayı amaçlayan Kanarya'da Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig'den talip çıktı. İki futbolcunun transferi için görüşmelerin başladığı iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:03
FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeler başladı! 2 isme Süper Lig'den talip

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer hedefindeki isimlerle temaslarına devam eden sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeler başladı! 2 isme Süper Lig'den talip

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerden biri olan Sinan Gümüş ve genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig'den talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeler başladı! 2 isme Süper Lig'den talip

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Giresunspor, sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu için devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeler başladı! 2 isme Süper Lig'den talip

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Karadeniz ekibinde yönetim, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya'yı takıma kazandırmak adına görüşmelerini sürdürüyor. Her iki futbolcunun da Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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