Fenerbahçe'den Yusuf Demir hamlesi! Görüşmeler başladı

Devre arasında Fenerbahçe'nin renklerine katmak istediği isimlerden biri de Yusuf Demir. Rapid Wien'den Barcelona'ya giden 18 yaşındaki büyük yetenek burada kalıcı olamamıştı.

Kısa süre önce de Katalan deviyle olan kontratını fesheden Yusuf, Viyana'ya geri dönmüştü. Kanarya raket gibi kullandığı sol ayağıyla hücumun her bölgesinde etkili olabilen genç futbolcuyu renklerine katmak için harekat başlattı.