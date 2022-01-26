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Fenerbahçe'den Yusuf Demir hamlesi! Görüşmeler başladı

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir'i gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, sezona Barcelona'da başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk teması ailesiyle kurdu. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'den Yusuf Demir hamlesi! Görüşmeler başladı

Devre arasında Fenerbahçe'nin renklerine katmak istediği isimlerden biri de Yusuf Demir. Rapid Wien'den Barcelona'ya giden 18 yaşındaki büyük yetenek burada kalıcı olamamıştı.

Fenerbahçe'den Yusuf Demir hamlesi! Görüşmeler başladı

Kısa süre önce de Katalan deviyle olan kontratını fesheden Yusuf, Viyana'ya geri dönmüştü. Kanarya raket gibi kullandığı sol ayağıyla hücumun her bölgesinde etkili olabilen genç futbolcuyu renklerine katmak için harekat başlattı.

Fenerbahçe'den Yusuf Demir hamlesi! Görüşmeler başladı

Hem Yusuf Demir hem de ailesiyle yoğun temaslar sürüyor. Bu transferin önündeki en büyük engel ise 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund'un da istemesi. Almanlar, sarı-lacivertliler kadar ısrarcı olmazsa Yusuf sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe forması giyebilir.

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