Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın görev yaptığı Sao Paulo U19 takımının maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Sao Paulo U20 Takımı'nın Brezilya U20 Şampiyonası yarı finalinde Palmeiras U20 Takımı ile oynadığı maçta ortalık karıştı ve sahaya bıçaklı bir saldırgan girdi. O saldırgan, Palmeiraslı futbolcuyu hedef aldı. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:14
Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

Brezilya U20 Şampiyonası Yarı Final maçında Alex de Souza'nın takımı Sao Paulo evinde Palmeiras'a 1-0 kaybetti. Mücadelenin son dakikalarında saha karışırken bıçaklı taraftar herkesi korkuttu.

Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

Uzatma dakikalarında sahaya 2 taraftar girip Palmeiras futbolcularına koştu, tribünden aralarında bıçak olan maddeler de fırlatılınca son 2 dakika kala oyun kesildi.

Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

FREITAS'I BIÇAKLAMAK İSTEDİ

Sahaya giren taraftarlar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi. Güvenlikler olaya müdahale etti.

Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

Milliyet'in derlediği haberde; araya giren Palmeiraslı futbolcular, bıçaklı saldırganı durdurmaya çalışırken Sao Paulo'lu oyuncular da engellemeye çalıştı.

Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bir süre saldırgan taraftar ile futbolcular arasında arbede yaşanırken araya giren güvenlik görevlileri olay müdahale etti. Saldırgan taraftar saha dışına çıkarılırken orta hakemin elinde bıçakla dördüncü hakeme yöneldiği görüldü.

Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

ALEX: BU TARZ OLAYLARI ÖNLEMEK EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Alex bu olay hakkında, "Çok üzgünüm. Palmeiras ve biz sahaya futbol oynamak için çıktık. İyi de bir oyun oldu. İki tarafın da kendi stratejisi vardı. Palmeiras kazandı. Bu tarz olayları önlemek, eğitimden geçiyor" açıklamasını yaptı.

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