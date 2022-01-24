Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

ALEX: BU TARZ OLAYLARI ÖNLEMEK EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Alex bu olay hakkında, "Çok üzgünüm. Palmeiras ve biz sahaya futbol oynamak için çıktık. İyi de bir oyun oldu. İki tarafın da kendi stratejisi vardı. Palmeiras kazandı. Bu tarz olayları önlemek, eğitimden geçiyor" açıklamasını yaptı.