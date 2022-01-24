Alex de Souza'nın maçında bıçaklı saldırı! İşte o görüntüler

Brezilya U20 Şampiyonası Yarı Final maçında Alex de Souza'nın takımı Sao Paulo evinde Palmeiras'a 1-0 kaybetti. Mücadelenin son dakikalarında saha karışırken bıçaklı taraftar herkesi korkuttu.
Brezilya U20 Şampiyonası Yarı Final maçında Alex de Souza'nın takımı Sao Paulo evinde Palmeiras'a 1-0 kaybetti. Mücadelenin son dakikalarında saha karışırken bıçaklı taraftar herkesi korkuttu.
Uzatma dakikalarında sahaya 2 taraftar girip Palmeiras futbolcularına koştu, tribünden aralarında bıçak olan maddeler de fırlatılınca son 2 dakika kala oyun kesildi.
FREITAS'I BIÇAKLAMAK İSTEDİ
Sahaya giren taraftarlar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi. Güvenlikler olaya müdahale etti.
Milliyet'in derlediği haberde; araya giren Palmeiraslı futbolcular, bıçaklı saldırganı durdurmaya çalışırken Sao Paulo'lu oyuncular da engellemeye çalıştı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Bir süre saldırgan taraftar ile futbolcular arasında arbede yaşanırken araya giren güvenlik görevlileri olay müdahale etti. Saldırgan taraftar saha dışına çıkarılırken orta hakemin elinde bıçakla dördüncü hakeme yöneldiği görüldü.
ALEX: BU TARZ OLAYLARI ÖNLEMEK EĞİTİMDEN GEÇİYOR
Alex bu olay hakkında, "Çok üzgünüm. Palmeiras ve biz sahaya futbol oynamak için çıktık. İyi de bir oyun oldu. İki tarafın da kendi stratejisi vardı. Palmeiras kazandı. Bu tarz olayları önlemek, eğitimden geçiyor" açıklamasını yaptı.