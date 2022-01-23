Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Mourinho gelse..."

"BİZİM LİGİMİZ ZOR BİR LİG"

Bazı hocalarımız kaybedilen maçtan sonra mücadele ettik diyor. Mücadele etmeniz gerekiyor zaten, bunun yanında fiziki kalite, oyun aklı ve oyun kalitelinizi de ortaya koymanız lazım. Fenerbahçe'de istinasız herkes mücadele etti. Kimse mücadele etmekten kaçınmadı ama yetmez. Fenerbahçe forması sadece mücadele ile kazanmaz. Bizim ligimiz zor bir lig sadece mücadele ile kazanılmaz.