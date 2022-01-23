Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Mourinho gelse..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalırken, maçın ardından Tivibu Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, flaş ifadeler kullandı.
Tümer Metin'in sözleri şu şekilde:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalırken, maçın ardından Tivibu Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, flaş ifadeler kullandı.
Tümer Metin'in sözleri şu şekilde:
Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki fiziksel kapasite farkı çok net ortaya çıktı. İlk yarı galibi Fenerbahçe, ikinci yarı galibi ise Sivasspor oldu.
"BİZİM LİGİMİZ ZOR BİR LİG"
Bazı hocalarımız kaybedilen maçtan sonra mücadele ettik diyor. Mücadele etmeniz gerekiyor zaten, bunun yanında fiziki kalite, oyun aklı ve oyun kalitelinizi de ortaya koymanız lazım. Fenerbahçe'de istinasız herkes mücadele etti. Kimse mücadele etmekten kaçınmadı ama yetmez. Fenerbahçe forması sadece mücadele ile kazanmaz. Bizim ligimiz zor bir lig sadece mücadele ile kazanılmaz.
"İSMAİL HOCAYI ELEŞTİREMİYORUM"
İsmail hocayı eleştiremiyorum, Fenerbahçe kadrosuna bakınca, 'Bu da oyuna girmez' diyebileceğimiz bir oyuncusu yok. 5 oyuncu değişikliğinden iki tanesi sakatlık. Serdar devam etseydi, Gustavo da oyuna girerdi muhtemelen. Pelkas, Sosa, Rossi, Berisha hepsi oyuna girmiş. Sakatlık olmasa Gustavo girerdi. İsmail hoca gidişata göre hamleyi yapmış, giren oyuncu ne yaptı?
"FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇINDA KIRILDI"
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçından beri 4-5 maçlık serisi yok. Bir maç bu kadar kırabilir mi büyük takımı? Kaybettin Trabzon'a ya 8. haftada daha.
"KAYBEDİLEN 2 PUAN DEĞİL, KAZANILAN 1 PUAN"
Giren oyuncuların yardımını, katkısını görememişsin. Sahada kalanlar fiziki olarak düşmüş. En az 7-8 tane pozisyon vermişsin. Nasıl kazanacaksın böyle Sivas'ta? Bence Fenerbahçe adına kaybedilen iki puan değil, kazanılan bir puan. Maçın ikinci yarısında Sivasspor, galibiyet alacak kadar oynadı ve pozisyon buldu.
"BAZI OYUNCULARA FORMA SATMAM!"
Kimse kusura bakmasın, Fenerbahçe'deki bazı oyunculara Fenerium'dan forma satmam, 'Aman evde falan giyme sen' diye.
"CAPELLO, KLOPP, MOURINHO GELSE BİR ŞEY ÇIKMAZ"
Bugün Capello, Mourinho, Klopp'a koalisyon yaptırın Fenerbahçe'nin başına getirin, yemin ederim çıkmaz bir şey.