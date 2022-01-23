Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Filip Novak ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Novak'ın ise adele tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır.
Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır.
SERDAR 10 GÜN, NOVAK 1 AY YOK
Serdar Aziz'in 10 gün, Filip Novak'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.