Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Filip Novak ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Filip Novak ve Serdar Aziz...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Novak'ın ise adele tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 13:04 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 13:20
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Filip Novak ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Novak'ın ise adele tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır.

Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır.

SERDAR 10 GÜN, NOVAK 1 AY YOK

Serdar Aziz'in 10 gün, Filip Novak'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DİĞER
"Mrs. Dinçerler" Hadise! Yüzüğü parmağına takan Hadise müstakbel görümcesinin düğününde karşılıklı göbek attı!
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüler! "Aman 'escort' Aygün duymasın"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor