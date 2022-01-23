FENERBAHÇE HABERİ: Fransızlar duyurdu! İşte Marcel Tisserand'ın yeni takımı... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda.