FENERBAHÇE HABERİ: Fransızlar duyurdu! İşte Marcel Tisserand'ın yeni takımı... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda.
Fransız basınınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın önümüzdeki günlerde Saint-Etienne'ye transfer olabilir. Haberde, tecrübeli futbolcunun teknik direktör Pascal Dupraz tarafından istendiği ve deneyimli çalıştıcının Tisserand ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Kongolu savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.