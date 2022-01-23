Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Fransızlar duyurdu! İşte Marcel Tisserand'ın yeni takımı... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Fransızlar duyurdu! İşte Marcel Tisserand'ın yeni takımı... (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler arayışlarını sürdürürken, Fransız basınından bir iddia geldi. Kanarya'nın tecrübeli stoperi Marcel Tisserand'ın takımdan ayrılacağı belirtilirken, yeni takımı da açıklandı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 10:48 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 10:57
FENERBAHÇE HABERİ: Fransızlar duyurdu! İşte Marcel Tisserand'ın yeni takımı... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Fransızlar duyurdu! İşte Marcel Tisserand'ın yeni takımı... (FB spor haberi)

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda.

FENERBAHÇE HABERİ: Fransızlar duyurdu! İşte Marcel Tisserand'ın yeni takımı... (FB spor haberi)

Fransız basınınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın önümüzdeki günlerde Saint-Etienne'ye transfer olabilir. Haberde, tecrübeli futbolcunun teknik direktör Pascal Dupraz tarafından istendiği ve deneyimli çalıştıcının Tisserand ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi

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