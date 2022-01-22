Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'den büyük beklentilerle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da büyük hayal kırıklığı yarattı.
Fenerbahçe'den büyük beklentilerle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da büyük hayal kırıklığı yarattı.
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarıyla adından söz ettiren Vedat Muriqi, Lazio'da bekleneni veremedi.
İtalya'ya ayak bastığı günden itibaren performansında düşüş yaşayan Kosovalı golcünün adı başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray'la da anılmıştı.
Lazio yönetiminin Ocak ayında Muriqi ile yolları ayırmayı planladığı ortaya çıktı.
F.BAHÇE'DEN VEDAT'A BASKI
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'ye sezon sonuna kadar Lazio'da kalması yönünde baskı yaptığı iddia edildi.
Haberde sarı-lacivertlilerin bu hamleyi Kosovalı golcüyü yazın İstanbul'a getirmek için yaptığı yazıldı.
Lazio formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Vedat Muriqi takımına sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi.