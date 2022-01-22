Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Altay'ı deviren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde listenin başında yer alan isim ise Vedat Muriqi... İtalyan basını Fenerbahçe'nin Kosovalı golcü ile ilgili planını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:38
KEMAL TAMTÜRK
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'den büyük beklentilerle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarıyla adından söz ettiren Vedat Muriqi, Lazio'da bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

İtalya'ya ayak bastığı günden itibaren performansında düşüş yaşayan Kosovalı golcünün adı başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray'la da anılmıştı.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

Lazio yönetiminin Ocak ayında Muriqi ile yolları ayırmayı planladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

F.BAHÇE'DEN VEDAT'A BASKI

İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'ye sezon sonuna kadar Lazio'da kalması yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

Haberde sarı-lacivertlilerin bu hamleyi Kosovalı golcüyü yazın İstanbul'a getirmek için yaptığı yazıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor