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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos ülkesine mi dönüyor? Flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve sezon başında Belçika takımı Beerschot'a kiralanan Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 14:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos ülkesine mi dönüyor? Flaş iddia

Fenerbahçe'ye, eski teknik direktör Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen Mauricio Lemos'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos ülkesine mi dönüyor? Flaş iddia

Belçika Gazetesi Gazet van Antwerpen'in haberine göre Uruguay ekibi Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos ülkesine mi dönüyor? Flaş iddia

Haberde yer alan bilgilere göre transferin gerçekleşmesi an meselesi... Sakatlığından dolayı çok verimli bir sezon geçiremeyen Uruguaylı stoper, Beerschot formasıyla 8 lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi.

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