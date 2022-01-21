FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos ülkesine mi dönüyor? Flaş iddia

Fenerbahçe'ye, eski teknik direktör Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen Mauricio Lemos'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'ye, eski teknik direktör Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen Mauricio Lemos'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belçika Gazetesi Gazet van Antwerpen'in haberine göre Uruguay ekibi Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor.
Haberde yer alan bilgilere göre transferin gerçekleşmesi an meselesi... Sakatlığından dolayı çok verimli bir sezon geçiremeyen Uruguaylı stoper, Beerschot formasıyla 8 lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi.
26 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2020 yılında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan 1.5 milyon euro bedelle sarı-lacivertli takıma transfer edilmişti.